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Українські водії будуть здавати на права за новими правилами

Автор: РБК-Україна

В Україні майбутні водії будуть складати іспити на права за новими правилами. Вони вступлять в силу вже в наступному місяці.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС Україні.

Вже з 6 квітня майбутні водії будуть складати теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новим екзаменаційними білетами. Всі квитки будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі замінять.

Наголошується, що в оновлену теоретичну частину іспиту додадуть ряд нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативно приймати правильні рішення й уникнути несподіванок за кермом.

Змінені екзаменаційні питання для перевірки знань Правил дорожнього руху також будуть внесені в онлайн-тренажер, який розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС. Це допоможе майбутнім водіям як слід підготуватися до складання іспиту.

Нагадаємо, в Україні підвищили штрафи за п'яне водіння. Раніше ми повідомляли, що штрафувати тепер будуть не тільки водіїв, а й пішоходів.

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