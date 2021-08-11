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"Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі

 

В ніч з 10 на 11 серпня екіпажі авіакомпанії «Українські вертольоти» продовжили операції з пожежогасіння лісових пожеж в Туреччині. В результаті проведеної роботи були повністю ліквідовані пожежі в районі Дерекьой, що в 15 км від курортного Бодрума, на південному заході країни.

Про це повідомили в прес службі авіакомпанії «Українські вертольоти».

«Силами тільки чотирьох вертольотів авіакомпанії в ніч з 10 на 11 серпня були ліквідовані лісові пожежі в районі населеного пункту Дерекьой провінції Мугла. Під час проведення операції було здійснено 84 скидання води загальною масою 252 тонни. Забір води здійснювався з Егейського моря», - повідомили в авіакомпанії « Українські вертольоти».

Контроль за польотами здійснювала спеціальна група від міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Інші вертольоти, крім українських, в цієї операції не були задіяні. Пожежі були повністю ліквідовані.

Як відомо, чотири повітряних судна авіакомпанії "Української вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи Президента України надати допомогу у гасінні пожеж, та базуються в аеропорту міста Испарта. Для виконання завдань із пожежогасіння біля Бодрума вчора був здійснений 1,5 годинний переліт, після чого на світанку екіпажі повернулися до Испарти. Операції з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводяться в Європі вперше.

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