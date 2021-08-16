“Українські вертольоти” разом із МНС зміцнюють імідж України в Туреччині – посол

Українські рятувальники, які вирушили гасити лісові пожежі, зміцнюють імідж України в Туреччині. Таку думку висловив новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар у інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми зараз спостерігаємо досить позитивні відгуки в турецькому суспільстві. Рівень сприйняття, що це гуманітарна допомога, а не платні послуги, відіграє серйозну роль для зміцнення позитивного іміджу України. Ми маємо допомагати своїм друзям, не тільки чекаючи на допомогу від когось", - додав посол.

Зазначається, що операції з гасіння пожежі МНС проводить виключно вдень, а компанія "Українські вертольоти", завдяки модернізованим багатофункціональним вертольотам Мі-8, може гасити пожежі і в нічний час. В Європі цей спосіб пожежогасіння використовувався вперше.

“Це не тільки літаки МНС, це також компанія "Українські вертольоти", яка в дуже унікальний спосіб вночі, за допомогою новітніх технологій, допомагає гасити осередки пожеж, які вночі ніхто ніколи не гасив авіаційною технікою", - розповів він.

Наразі компанія "Українські вертольоти" продовжує працювати і проводити операції з пожежогасіння в Туреччині. В ніч з 15 на 16 серпня вертольоти компанії вилетіли в район Мілас (населений пункт Сарікіой), де пожежі розгорілися в районі місцевої ГЕС. Дана операція проходила в умовах підвищеного ризику, тому що осередки загоряння виникли прямо під лініями електромереж. Було здійснено 38 скидів води загальним об'ємом 114 тонн, в результаті чого пожежі були повністю ліквідовані.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в бесіді з журналістами зазначив, що Україна направила до Туреччини вертольоти з приладами нічного бачення. Ці машини задіяні в гасінні лісів в цілодобовому режимі.

Як повідомлялося раніше, 5 серпня з України прибуло чотири гелікоптери компанії «Українські вертольоти», які здійснюють вильоти не лише в денний, а й нічний час.