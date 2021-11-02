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Українські туристи отруїлися в Єгипті. МЗС звернулося до місцевої влади

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Єгипет, Вівторок 02 листопада 2021 16:26
Українські туристи отруїлися в Єгипті. МЗС звернулося до місцевої влади Фото: українці отруїлися в готелі Єгипту (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Одинадцять українських туристів отруїлися в одному із готелів Єгипту. Наразі український консул підтримує зв'язок з постраждалими громадянами.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Медична допомога надавалася силами готельного лікаря. Стан українців нині задовільний, госпіталізації вони не потребують. Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю", - розповів він.

Представник міністерства зазначив, що посольство України вже звернулося до єгипетських компетентних органів, аби вони вжили заходів задля надання українцям якісних та безпечних туристичних послуг.

"Дипломати також нагадали українським туроператорам в Єгипті про необхідність оперативного інформування посольства про надзвичайні ситуації із нашими туристами", - додав Ніколенко.

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МЗС Єгипет
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