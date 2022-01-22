Українські стрілки завоювали три медалі на Гран-прі в Осієку

Українські спортсмени сьогодні, 22 січня, вибороли ще три медалі на Гран-прі Міжнародної федерації стрільби у хорватському Осієку. Усі три нагороди були здобуті у командному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України .

Срібні медалі принесли Україні спортсмени Павло Коростильов, Павло Крепостняк і Віктор Банькін. Вони стали другими у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції в 10 метрів.

Ще одними срібними медалістами у цьому ж виді стрільб, але серед жінок, стали українки Надія Шаманова, Ганна Левковська та Юлія Коростильова.

Дар’я Волошина, Дар’я Тихова та Вікторія Сухорукова здобули бронзу у стрільбі з пневматичної гвинтівки з дистанції в 10 метрів.

Як зазначили в НОК, раніше українець Сергій Куліш приніс Україні золоту медаль Гран-прі Міжнародної федерації стрільби.