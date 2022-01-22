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Українські стрілки завоювали три медалі на Гран-прі в Осієку

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Осієк, Субота 22 січня 2022 22:29
Українські стрілки завоювали три медалі на Гран-прі в Осієку Фото: українці завоювали три медалі на змаганнях зі стрільби (facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитро Левицький

Українські спортсмени сьогодні, 22 січня, вибороли ще три медалі на Гран-прі Міжнародної федерації стрільби у хорватському Осієку. Усі три нагороди були здобуті у командному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Срібні медалі принесли Україні спортсмени Павло Коростильов, Павло Крепостняк і Віктор Банькін. Вони стали другими у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції в 10 метрів.

Ще одними срібними медалістами у цьому ж виді стрільб, але серед жінок, стали українки Надія Шаманова, Ганна Левковська та Юлія Коростильова.

Дар’я Волошина, Дар’я Тихова та Вікторія Сухорукова здобули бронзу у стрільбі з пневматичної гвинтівки з дистанції в 10 метрів.

Як зазначили в НОК, раніше українець Сергій Куліш приніс Україні золоту медаль Гран-прі Міжнародної федерації стрільби.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про головні спортивні події цього тижня.

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