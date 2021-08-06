Українські спортсмени в Токіо вже здобули більше медалей, ніж на Олімпіаді-2016

На сьогодні у скарбничці України налічується 13 медалей: 1 - "золото", 3 - "срібла", 9 бронзових нагород.

Для порівняння, на Олімпійських іграх у Ріо-2016 було здобуто 11 медалей, з яких - 2 "золота", 5 срібних медалей, 4 "бронзи".

Останній день змагань у Токіо-2020 - 8 серпня.

За виграні призові місця і медалі на ХХХІІ Олімпійських іграх, українські спортсмени цьогоріч отримають від держави грошову винагороду: за олімпійське "золото" - 125 тисяч доларів, за "срібло" - 80 тисяч доларів, за "бронзу" - 55 тисяч доларів.