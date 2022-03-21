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Українські сапери підірвали російський ракетний комплекс "Тор М1"

Фото: знищений російський ЗРК (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олександр Мороз

Українські сапери підірвали російський зенітно-ракетний комплекс "Тор М1". Подробиць інциденту поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, про місця, де українські Збройні сили завдали великої шкоди російським окупантам, читайте в матеріалі "Україна стає суцільною "Чорнобаївкою": найпекліші місця для загарбника".

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