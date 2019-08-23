Українські підприємства збільшили прибуток на чверть

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За перше півріччя прибуток зріс на 41,1 млрд грн

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за січень-червень 2019 року склав 218,1 млрд грн, що на 23,4% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (176,8 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, прибуток становив 291,8 млрд грн, що на 9,2% більше порівняно із січнем-червнем 2018 року, збитків допущено на суму 73,7 млрд грн (менше на 18,6%).

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2019 року становила 24,9% (за січень-червень 2018 року - 24,7%).

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Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України за січень-березень 2019 року склав 111,1 млрд грн, що на 8,5 млрд грн менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (119,6 млрд грн).

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в.п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в.п. і становить мінус 4,5%.