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На українські підприємства через Росію три роки возили продукцію з "ЛНР"

Україна, Середа 27 січня 2021 20:08
На українські підприємства через Росію три роки возили продукцію з "ЛНР"
Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили та блокували масштабні поставки на українські промислові підприємстві продукції з окупованих територій Луганської області. Продукція ввозилася транзитом через територію Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що фігуранти справи впродовж 2017-2020 років поставили на українські металургійні та машинобудівні підприємства продукцію суму понад 300 млн гривень. На території Росії фігуранти підміняли та фальсифікували митні документи, щоб відправити в Україну вже нібито російську продукцію.

Виторг фігуранти переводили у готівку через фіктивні фірми, водночас частину цих грошей переправляли на окуповані території для фінансування так званої "ЛНР" та незаконних збройних формувань.

Оперативники затримали на митниці вантажівку з товаром, після чого провели кілька одночасних обшуків у трьох областях та Києві за адресами підприємств, які брали участь у схемі. В ході обшуків виявили 2,5 млн гривень, контрафактну продукцію на 10 млн гривень та документи, які підтверджують незаконну дільність.

Зараз СБУ проводить розслідування за фактом фінансування терористів "ЛНР". Правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності організаторів та учасників схеми.

Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці порушили справу через нелегальні перевезення українських моряків в окупований Крим. Моряків возили представники однієї з міжнародних груп морських компаній.

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