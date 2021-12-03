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Українські платники податків скаржаться на ДПС: в АППУ розповіли про методи служби

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 15:48
Українські платники податків скаржаться на ДПС: в АППУ розповіли про методи служби Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Асоціація платників податків (АППУ) зафіксувала цілий "шквал" скарг від її членів: підприємства скаржаться на перешкоджання господарській діяльності та блокування податкових накладних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ВГО "Асоціація платників податків України" Людмила Герасименко.

"Знову "посипався шквал" скарг від платників податків - наших членів: блокування реєстрації ПН/РК в ЄРПН, неврахування регіональними податковими органами Таблиць даних платників ПДВ. В деяких регіонах продовжувалася практика перешкоджання здійсненню господарської діяльності платниками податків – членами Асоціації", - повідомила вона.

Герасименко також підкреслила, що часто відбувається блокування реєстрації податкових накладних ДПС України.

"ДПС України, яка позиціонує себе надійним партнером бізнесу, повинна своєчасно вказувати на якісь недоліки платників. А не застосувати відразу "каральні" методи", - заявила Герасименко.

Як відомо, наприкінці листопада виконуючим обов’язки Державної податкової служби став Михайло Тітарчук, який до цього посідав посаду заступника.

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