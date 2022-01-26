Українські моряки провели акцію протесту під МІУ: що відомо

За словами мітингувальників, вони вимушені платити за "домальовування" стажу. Як відомо, продовження морських документів за стажем розпочалося після скасування іспиту.

Крім того, за їх словами, влітку активісти USU, яку очолює Христина Король, нібито ініціювали блокування електронного реєстру морських документів.

Студенти не могли отримати диплом про закінчення морських навчальних закладів, моряки зі стажем не могли піти в рейс.

Моряки також звинувачують Король та Кіндратіва в організації корупційної схеми з "домалюванням" стажу.

Постраждалі моряки вже подали заяву до СБУ та вимагають, щоб усіх фігурантів справи покарали за корупцію.