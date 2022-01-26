RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські моряки провели акцію протесту під МІУ: що відомо

Автор: Артем Горовенко

Під будівлею Міністерства інфраструктури у Києві відбувся мітинг українських моряків. Вони вимагають звільнення голови морської адміністрації Віталія Кіндратіва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів мітингу.

За словами мітингувальників, вони вимушені платити за "домальовування" стажу. Як відомо, продовження морських документів за стажем розпочалося після скасування іспиту.

Крім того, за їх словами, влітку активісти USU, яку очолює Христина Король, нібито ініціювали блокування електронного реєстру морських документів.

Студенти не могли отримати диплом про закінчення морських навчальних закладів, моряки зі стажем не могли піти в рейс.

Моряки також звинувачують Король та Кіндратіва в організації корупційної схеми з "домалюванням" стажу.

Постраждалі моряки вже подали заяву до СБУ та вимагають, щоб усіх фігурантів справи покарали за корупцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ