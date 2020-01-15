Українські морські порти встановили історичний рекорд перевалки

Фото: морський порт (www.uspa.gov.ua)

Найбільший внесок зробив експорт зернових

Морські порти України за підсумками 2019 року збільшили обсяги перевалки вантажів на 18,4% та вийшли на рекордні показники за всю історію існування (за виключенням портів, що розташовані у Криму). По це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України

За даними прес-служби, річний обсяг перевалки вантажів 13 діючих портів вперше перевищив 160 млн тонн. Одразу три порти - Південний, Миколаїв та Ольвія - вийшли на максимальний обсяг перевалки з моменту свого заснування.

Найбільший вклад у рекордну перевалку зробив український агросектор. Хлібні вантажі та олія склали понад третину (37,7%) від загального обсягу вантажопотоку в українських портах. Перевалка зернових у порівнянні з 2018 роком зросла на 32% до 54,6 млн тонн. Перевалка руди стала другою за обсягом - 37,3 млн тонн за рік - більш ніж на 9 млн тонн (+33%) ніж у 2018-му. Трійку лідерів серед вантажів у 2019 році замикають контейнери - понад 1 млн TEU.

Зростання перевалки у 2019 році спостерігалося за усіма напрямками: експорт, імпорт, транзит, внутрішні перевезення. Але найбільш значущим - на 22,2% до майже 121 млн тонн - було зростання експорту продукції українських виробників. Імпорт збільшився на 8,7% до 25,8 млн тонн. Перевалка транзитних вантажів зросла майже на 8% у порівнянні з минулим роком до 11 млн тонн.

Лідерами за обсягом перевалки вантажів у 2019 році традиційно є чотири порти: Південний - 53,9 млн тонн (+26,1%), Миколаїв - 33,4 млн тонн (+14,5%), Чорноморськ - 26,2 млн тонн (+21,4%), Одеса - 25,3 млн тонн (+16,8%).

Всього за 2019 рік морські порти України обробили 11 850 суден, що на 196 суден або 1,7% більше ніж торік.

Як повідомляло РБК-Україна, зовнішній товарообіг України у січні-листопаді 2019 року становив 101,3 млрд доларів. Експорт товарів становив 46,0 млрд доларів, що на 6,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт становив 55,3 млрд доларів, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, пасажиропотоки через аеропорти України за 2019 рік зросли у порівнянні з попереднім 2018 роком на 18,5% та становили 24,3 млн осіб