Українські морпіхи збили безпілотник окупантів, після чого поранили двох військових

Українські морські піхотинці знищили російський безпілотник. Після чого поранили двох військових окупаційних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування морської піхоти в Facebook.
"Нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти приземлив Російський БПЛА "Орлан-10", якому "аналоговнет". Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА, який йшов досить низько для такого типу безпілотників, але в досяжності стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Ймовірно, у ворожого безпілотника закінчувалося паливо або у нього були якісь інші проблеми.
"Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав в декількох кілометрах. До місця відразу ж висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник", - йдеться в повідомленні.
Українські морпіхи дали бій окупантам, які попри те, що їх прикривав БТР, втекли. В результаті двоє окупантів отримали поранення, один з них - важке.
"На жаль, поки їм вдалося піти, але свою "пташку" вони все ж не забрали", - йдеться в повідомленні.
Фото: українські морпіхи збили безпілотник окупантів (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
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