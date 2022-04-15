Українські металурги відмовились від участі в заходах світової асоціації Worldsteel

"Укрметалугпром" наголошує, що більшість країн світу підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, у тому числі санкціями, а міжнародні організації призупиняють участь Росії у діяльності своїх органів.

"Ми сподівалися, що Worldsteel, як найбільша й найреспектабельніша світова сталеливарна спільнота, наслідує приклад і призупинить членство російських асоціацій та компаній. Але, на жаль, представники країни-агресора продовжують брати участь у всіх заходах Worldsteel", - наголошується у листі.

Саме тому асоціація, як уповноважений представник української сталеливарної спільноти, не збирається брати участь у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

"Ми повідомляємо, що наша асоціація відсьогодні припиняє участь у всіх органах Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності Worldsteel. Ми сподіваємося, що спільнота перегляне свою позицію та ухвалить правильні рішення, щоб дати можливість українським та іншим цивілізованим асоціаціям і компаніям металургійної галузі повернутися до активної участі в діяльності Worldsteel", - резюмується у листі.