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Українські металурги відмовились від участі в заходах світової асоціації Worldsteel

Фото: українські металурги відмовились від участі в заходах світової асоціації Worldsteel (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Асоціація "Укрметалургпром", яка об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, заявила асоціації Worldsteel, що не братиме участі у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ОП до керівництва Worldsteel.

"Укрметалугпром" наголошує, що більшість країн світу підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії, у тому числі санкціями, а міжнародні організації призупиняють участь Росії у діяльності своїх органів.

"Ми сподівалися, що Worldsteel, як найбільша й найреспектабельніша світова сталеливарна спільнота, наслідує приклад і призупинить членство російських асоціацій та компаній. Але, на жаль, представники країни-агресора продовжують брати участь у всіх заходах Worldsteel", - наголошується у листі.

Саме тому асоціація, як уповноважений представник української сталеливарної спільноти, не збирається брати участь у жодному заході, в якому беруть участь представники Росії.

"Ми повідомляємо, що наша асоціація відсьогодні припиняє участь у всіх органах Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності Worldsteel. Ми сподіваємося, що спільнота перегляне свою позицію та ухвалить правильні рішення, щоб дати можливість українським та іншим цивілізованим асоціаціям і компаніям металургійної галузі повернутися до активної участі в діяльності Worldsteel", - резюмується у листі.

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