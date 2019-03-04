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Українські лучники з шістьма медалями посіли третє місце на чемпіонаті Європи

Новини » Спорт    04.03.2019 - 17:07
Українські лучники з шістьма медалями посіли третє місце на чемпіонаті Європи

Спортсмени вибороли два золота, три срібла і одну бронзу

Збірна України посіла третє місце в загальному медальному заліку чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні, який пройшов у Самсуні, Туреччина. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українські спортсмени завоювали дві золоті медалі, три срібні і одну бронзову.

Нагороди найвищого ґатунку принесли юніори Іван Кожокар та Жанна Наумова. Срібло в активі чоловічої команди, в складі якої були Юрій Гавелко, Владислав Лісняк і Віктор Рубан.

Також срібло завоювали юніорки в складі Олександри Кукурузяк, Жанни Наумової та Єлизавети Сікало. Бронзу взяла жіноча команда, за яку брали участь Анастасія Павлова, Поліна Родіонова і Лідія Січеннікова.

 

З двома золотими, трьома срібними і однією бронзовою нагородою українські лучники посіли третє місце у медальному...

Опубліковано НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team Понеділок, 4 березня 2019 р.

Нагадаємо, українські легкоатлети здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи у приміщенні.

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