Українські лучники з шістьма медалями посіли третє місце на чемпіонаті Європи

Спортсмени вибороли два золота, три срібла і одну бронзу

Збірна України посіла третє місце в загальному медальному заліку чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні, який пройшов у Самсуні, Туреччина. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українські спортсмени завоювали дві золоті медалі, три срібні і одну бронзову.

Нагороди найвищого ґатунку принесли юніори Іван Кожокар та Жанна Наумова. Срібло в активі чоловічої команди, в складі якої були Юрій Гавелко, Владислав Лісняк і Віктор Рубан.

Також срібло завоювали юніорки в складі Олександри Кукурузяк, Жанни Наумової та Єлизавети Сікало. Бронзу взяла жіноча команда, за яку брали участь Анастасія Павлова, Поліна Родіонова і Лідія Січеннікова.

Нагадаємо, українські легкоатлети здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи у приміщенні.