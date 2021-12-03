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Українські фрістайлісти завоювали "бронзу" на кубку світу з лижної акробатики

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад посіли третє місце у змаганнях змішаних команд (мікст) на етапі кубка світу з лижної акробатики. Змагання проходять у Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

"Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад здобули бронзову нагороду у міксті (змішаних команд) на Кубку світу з лижної акробатики", - йдеться у повідомленні.

У НОК зазначили, що змагання з фрістайлу відбуваються у Фінляндії.

Переможці у міксті визначалися за сумою виступів трьох спортсменів. Перше місце посіла збірна Китаю (343,24), друге - команда Росії (326,48).

Українська команда набрала 291,55 бала. Новосад зуміла отримати 85,36, Котовський – 88,05, Абраменко – 118,14.

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НОК Украины