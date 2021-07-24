Українські дзюдоїсти сьогодні поборються за медалі Олімпіади-2020  

Дзюдоїсти з України змагатимуться за медалі Олімпійських ігор у Токіо. Початок фінального блоку стартує об 11:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
Так, представниця України у ваговій категорії до 48 кг Дар'я Білодід перемогла суперниць з Сербії та Португалії і у півфіналі зустрінеться з господаркою татамі Фуна Тонакі.
Артем Лесюк (до 60 кг) після поразки від дзюдоїста з Франції перейшов у "втішну сітку", де на нього у першій сутичці чекає Торніке Чакадуа з Нідерландів.
На Іграх будуть представлені 33 види спорту (українці боротимуться за нагороди в 25 з них). Детальніше про розклад змагання Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше повідомлялося, де і коли дивитися Олімпіаду-2020.