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Українські дзюдоїсти сьогодні поборються за медалі Олімпіади-2020  

Автор: РБК-Україна

Дзюдоїсти з України змагатимуться за медалі Олімпійських ігор у Токіо. Початок фінального блоку стартує об 11:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Так, представниця України у ваговій категорії до 48 кг Дар'я Білодід перемогла суперниць з Сербії та Португалії і у півфіналі зустрінеться з господаркою татамі Фуна Тонакі.

Артем Лесюк (до 60 кг) після поразки від дзюдоїста з Франції перейшов у "втішну сітку", де на нього у першій сутичці чекає Торніке Чакадуа з Нідерландів.

На Іграх будуть представлені 33 види спорту (українці боротимуться за нагороди в 25 з них). Детальніше про розклад змагання Олімпіади читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, де і коли дивитися Олімпіаду-2020.

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Олімпіада 2020