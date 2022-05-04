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Українські дорожники розчищають на звільнених територіях понад 700 км доріг, - "Укравтодор"

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Середа 04 травня 2022 17:51
Українські дорожники розчищають на звільнених територіях понад 700 км доріг, - "Укравтодор" Фото: українські дорожники розчищають на звільнених територіях понад 700 км доріг (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Генеральне прибирання більш ніж 700 км доріг на Київщині, Сумщині, Чернігівщини, Житомирщині, Харківщині, де роботи проводяться за кілька кілометрів від лінії зіткнення, і Миколаївщині, яка теж залишається під обстрілами, виконають найближчим часом українські шляховики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог першого заступника голови "Укравтодору" Андрія Івка.

Також прибирають від спаленої техніки та сміття розміновані вулиці Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера.

Дорожники, за словами Івка, зводять тимчасові переправи поруч зі знищеними мостами, яких лише за сьогоднішніми підрахунками близько 300.

"Працюємо так оперативно, як можемо, однак мусимо: а) координуватися із військовим командуванням, б) чекати розмінування. Очищення доріг, зведення тимчасових переправ, ямковий ремонт - усі ці роботи дозволяють: вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти нашим громадянам воду, їжу та медикаменти, перевозити вантажі та реанімовувати економіку країни", - зазначив Івко.

Він також розповів, що деякі населені пункти, на жаль, досі залишаються відрізаними, бо доступитися до знищених штучних споруд поки неможливо.

"Їхнє відновлення - наше наступне завдання, котре обов’язково виконаємо, адже перемога за нами", - написав заступник голови "Укравтодору".

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що оскільки без відновлення транспортного сполучення неможливо доставляти продукти, ліки та гуманітарні вантажі, повернення деокупованих територій до нормального життя починається саме з цього.

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