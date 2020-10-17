Українські дипломати засудили ракетний обстріл Гянджі

Посольство України в Азербайджані засудило ракетний обстріл міста Гянджа. Атака сталася в ніч проти 17 жовтня і призвела до жертв серед мирних жителів.

Про це йдеться на сайті дипмісії.

Унаслідок ракетного обстрілу центральної частини Гянджі, другого за величиною міста Азербайджану, загинули 13 людей, 52 жителі отримали поранення. Азербайджан звинуватив в атаці збройні сили Вірменії.

"Будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені", - заявили українські дипломати.

Нагадаємо, конфлікт між країнами виник через територію Нагірного Карабаху, яка офіційно визнається азербайджанською.

Вірменія та Азербайджан 10 жовтня домовилися про перемир'я. Але майже одразу після його початку сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинувачували один одного в обстрілах.

Крім цього, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.

Також РБК-Україна писало, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Сторони домовилися про нове гуманітарне перемир'я, яке розпочнеться опівночі 18 жовтня.