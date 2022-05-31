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Українські десантники знищили інженерний підрозділ російських окупантів

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Розвідники ДШВ ЗС України знищили інженерний підрозділ російських окупантів. Втрати ворог зазнав у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів", - розповіли в українській розвідці.

Подробиць не повідомляють.

Нагадаємо, 30 травня ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала вогневих ударів по окупаційних військах у Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

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