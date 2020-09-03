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Українські лікарні забезпечені засобами захисту на строк до 3 місяців

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні медичні установи повністю забезпечені засобами індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом. Засобів захисту вистачить на 1,5-3 місяці.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього в Україні для лікування коронавірусу залучено близько 29,7 тисяч лікарів, а також 46 тисяч середнього і молодшого медперсоналу.

"На 1 вересня наші заклади охорони здоров'я повністю забезпечені всіма засобами індивідуального захисту. Наприклад, вони забезпечені 1,5 мільйонами костюмів біологічного захисту, масками, респіраторами. У середньому вони забезпечені відповідними засобами на строк від півтора до трьох місяців", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2430 нових випадків коронавірусу, при цьому був зафіксований антирекорд з летальних випадків - померли 54 людини.

Також повідомлялося, що головний санлікар Віктор Ляшко назвав рейтинг симптомів при інфікуванні коронавірусом.

Крім цього Ляшко заявив, що ВООЗ планує оновити правила тестування на коронавірус.

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