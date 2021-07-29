Українські банки збільшили операції з готівкою майже в два рази
Оборот готівки в касах банків у січні-червні 2021 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Надходження грошей зросли майже в два рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, обсяг надходжень готівки в каси банків склав 1151,6 млрд грн, що в 1,9 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. обсяг видачі готівки з кас банків склав 1177,0 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року.
У топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили (%від загального обсягу):
- за операціями клієнтів з використанням платіжних карток-74,6%;
- для придбання іноземної валюти у клієнтів-8,3%;
- для підкріплення операторів поштового зв'язку-5,7%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки в каси банків стали (%від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів з використанням платіжних карток-34%;
- торгова виручка-32,2%;
- виручка від усіх видів послуг-12,4%.
Нагадаємо, за 2020 рік обсяг готівки в обігу зріс на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
Станом на 1 липня 2021 року в готівковому обігу знаходилося готівки на 585,2 млрд грн. Це на 26,7 млрд грн, або на 4,8% більше, ніж на початок цього року.