Українські банки збільшили операції з готівкою майже в два рази

Оборот готівки в касах банків у січні-червні 2021 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Надходження грошей зросли майже в два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, обсяг надходжень готівки в каси банків склав 1151,6 млрд грн, що в 1,9 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. обсяг видачі готівки з кас банків склав 1177,0 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року.

У топ-3 касових операцій з видачі готівки потрапили (%від загального обсягу):

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток-74,6%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів-8,3%;

для підкріплення операторів поштового зв'язку-5,7%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки в каси банків стали (%від загального обсягу надходжень):