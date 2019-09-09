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Українські банки тепер можуть обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 05:41
Українські банки тепер можуть обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами
Фото: закордонний паспорт (РБК-Україна)

Інші посвідчення особи не подходять для банків

В Україні банківські установи отримали право обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Повідомляється, що Національний банк України направив ДМС відповідний лист. В ньому підтверджується рівнозначність використання громадянами обох паспортних документів.

"Відтепер, банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб - резидентів на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-карти або книжки), так і на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - зазначено у листі.

Також уточнюється, що по-батькові фізичної особи-резидента, що не міститься в закордонному паспорті, банки можуть встановлювати на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Будь-які інші документи, що засвідчують особу, використовувати для отримання банківських послуг не дозволяється.

Нагадаємо, за даними ДМС, тільки за два роки безвізового режиму з Європейським союзом майже 9 млн громадян України отримали біометричні паспорти.

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