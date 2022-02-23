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На українські банки і сайти державних органів була кібератака, - ДССЗЗІ

Автор: Сергій Сурепін

23 лютого сайти ряду державних і банківських установ знову зазнали масованої DDoS-атаки. Частина атакованих інформаційних систем недоступні або працюють з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку. Інші сайти ефективно протистоять атаці і працюють в нормальному режимі", - повідомили в ДССЗЗІ.

Також у відомстві додали, що зараз йде робота з протидії атакам, збір і аналіз інформації. У ДССЗЗІ попросили всі органи, які були атаковані, звернутися в урядову команду реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA.

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Кібератака