Українські банки продовжують нарощувати свою прибутковість

2 грудня 2019 року Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна) підвело підсумки свого вже двадцять сьомого "Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів".

Підсумки 9 місяців 2019 року для банківської системи України продовжили традицію показового росту. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за 9 місяців 2019 року склав майже 48,35 млрд. грн., обсяг чистого процентного доходу перевищив 59,5 млрд. грн., а розмір чистого комісійного доходу — 32,3 млрд. грн. Якщо порівнювати з показниками аналогічного періоду 2018 року, то прибуток банків виріс в 4,4 рази, чистий процентний дохід — на 18%, чистий комісійний дохід — на 14%. З 60-ти банків, які брали участь у рейтингу, 32 показали зниження показника NPL (частка поганих кредитів), лише 5 банків показали збиток і тільки у одного із 60-ти банків був негативний чистий процентний дохід. Банки впевнено увійшли в період зростання прибутковості.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками третього кварталу 2019 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ КРЕДОБАНК ТАСКОМБАНК ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК АЛЬФА-БАНК ПІРЕУС БАНК МКБ ГЛОБУС УКРГАЗБАНК ІНДУСТРІАЛБАНК ФОРВАРД БАНК ІДЕЯ БАНК МЕГАБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ОЩАДБАНК

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль За 9 місяців 2019 року банк отримав чистий прибуток в сумі 3,5 млрд. грн. На 01.10.2019 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 8,11%, що в рази менше середньоринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСКОМБАНК. Як і раніше — це єдиний банк з українським капіталом в ТОП-3 банків з самим надійним рівнем депозитів. За даними НБУ, за 9 місяців 2019 року ТАСКОМБАНК отримав прибуток у розмірі 327,462 млн. грн., чистий процентний дохід склав 993,742 млн. грн., а чистий комісійний дохід — 338,411 млн. грн. Також, за станом на 01.10.2019 року, частка NPL активів у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж у середньому по банківській системі, і склала всього 13,3%. За словами Бориса РАФАЛОВИЧА, Директора Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ "ТАСКОМБАНК": "На сьогоднішній день ми вже бачимо формування нових тенденцій, які будуть переважати в 2020-му як на депозитному ринку, так і в роздрібному секторі. НБУ планує скасувати податок на доходи з депозитів фізосіб. Якщо таке рішення буде прийнято, це однозначно стане хорошим сигналом для вкладників. Таким чином, кожна гривня, принесена клієнтом на депозит, буде більш прибутковою і це стане гарною мотивацією для населення розміщувати кошти на депозитах, а не зберігати їх вдома під подушкою. Конкуренція між банками продовжує рости і фінансові установи будуть шукати нові інструменти залучення та утримання клієнтів, розвивати дистанційні сервіси обслуговування, розвивати сервіси безготівкової оплати".

Вже більше року в десятку лідерів рейтингу входить БАНК ГЛОБУС. За даними НБУ, за 9 місяців 2019 року банку вдалося знизити частку NPL до 10,07% (нагадаємо, що на початок 2019 року рівень NPL в кредитному портфелі банку склав 10,46%). Чистий прибуток банку за 9 місяців 2019 року склала 53,25 млн. грн., а чистий процентний дохід — 105,056 млн. грн. Три квартали поспіль банк показує стійку тенденцію зростання доходів. Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ відзначив: "До останнього перегляду облікової ставки НБУ ринок депозитів знаходився в певному балансі. Зараз вже можна впевнено говорити про сформований тренд на зниження процентних ставок. І якщо кінець року, коли банки традиційно відчувають додаткову потребу в ліквідності і пропонують клієнтам різні новорічні акції, ще може трохи відтягнути процес, то перший квартал однозначно підтвердить тенденцію. Ми очікуємо зменшення ставок по всіх валютах, при цьому в інвалюті воно складе до 1%, а в гривні буде ще більш істотним — до 2% річних".

Посилив свої позиції в рейтингу Індустріалбанк, зайнявши десяту позицію в рейтингу. За даними НБУ, прибуток банку за 9 місяців 2019 року склала 29,210 млн. грн., а чистий процентний дохід — 245,794 млн. грн. Банк забезпечив приріст власного капіталу на 2,32% з початку року. Частка поганих активів в ризикових активах на 01.10.2019 року становила 14%, що майже в 2 рази нижче цього показника по банківській системі (25%).

Вже традиційно до числа банків з самим надійним рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. Враховуючи спеціалізацію банку на кредитування фізичних осіб, рівень NPL оцінювався агентством як прийнятний. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за 9 місяців 2019 року склав 197,399 млн. грн., а прибуток після оподаткування — 97,738 млн. грн. За 9 місяців 2019 року Форвард Банк наростив власний капітал на 40,62%. Оксана КОНЮШКО, Начальник Управління розвитку продуктів і програм Forward Bank, так прокоментувала ринкову ситуацію: "У поточному році спостерігався активний попит на депозити, так як довіру до банківського сектору поступово повертається. Цікавою тенденцією стало те, що у другому півріччі, з урахуванням зміцнення гривні, українці частіше стали розміщувати депозити в іноземній валюті. В наступному році ми очікуємо поступове зниження прибутковості по депозитах, це може статися вже до кінця першого кварталу".

Зростання прибутковості банківських операцій є закономірністю при хороших макроекономічних показниках. Приріст ВВП на тлі самої низької інфляції за останні 5 років дав можливості для розвитку банківського сектору. Зростання кредитів населенню на тлі зниження частки NPL в кредитних портфелях недержавних банків дозволив банкам і в третьому кварталі працювати прибутково. Як і раніше, як і в першому і другому кварталах, хороші результати стали показувати банки зі 100% іноземним капіталом, які продовжують нарощувати операційну прибутковість.

Погані прогнози щодо зростання ВВП в Російській Федерації, Туреччини та зоні обігу євро говорять про те, що економіка регіону сповільнюється і Україна тут поки, все ж всупереч нашими прогнозами, залишається винятком. У другому кварталі 2019 року зростання ВВП України прискорилося до 4,6%, в третьому кварталі сповільнилося до 3,5%. До кінця року агентство не очікує вибухового зростання кредитування, хіба що в окремих сегментах, таких як кредитування фізосіб в сегменті найдорожчого короткострокового кредитування. Для економіки зростання короткострокового кредитування фізосіб означає фінансування споживання імпорту, що на тлі зростання негативного сальдо торгового балансу несе в собі для банків певний набір ризиків.

Агентство раніше, найближчим часом не очікує масових банківських дефолтів. Банківський сектор до кінця року можуть залишити лише декілька банків, що відносяться до категорії слабких гравців, неодноразово помічені у відмиванні грошей.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)