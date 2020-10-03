Українські авіакомпанії скасовують рейси в Єреван через системи ППО

Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейси в Єреван скасовуються через війну між Вірменією та Азербайджаном

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про скасування рейсів Київ-Єреван. Рейси скасовані через використання системи протиповітряної оборони поблизу вірменської столиці.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії.

"В таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. SkyUp продовжував виконувати рейси Київ-Єреван, поки це залишалося безпечним", - йдеться в заяві.

На сьогодні скасовано найближчий рейс до Вірменії, запланований на 5 жовтня. Рішення про виконання інших рейсів, авіакомпанія має намір прийняти в залежності від розвитку ситуації.

Раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала четвертий регулярний рейс Київ-Єреван, запланований на понеділок, 5 жовтня. Рейс скасований після аналізу доцільності польотів в зону вірмено-азербайджанського конфлікту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що військові дії припиняться після того, як вірменські війська покинуть окуповані території Азербайджану.