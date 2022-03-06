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Усі українські АЕС працюють, периметр ЗАЕС під контролем російських окупантів, - Міненерго

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Україна, Неділя 06 березня 2022 11:34
Усі українські АЕС працюють, периметр ЗАЕС під контролем російських окупантів, - Міненерго Фото: Українські АЕС продовжують працювати 6 березня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 10:00 6 березня 2022 року діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. На Запорізській АЕС, периметр якої зараз під контролем російських окупантів, наразі в роботі перебуває два енергоблоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначається в повідомленні, поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"На ЗАЕС, периметр якої зараз під контролем російських окупантів, наразі в роботі перебуває два енергоблоки. Інші - у стані ремонту або холодного зупинення. Проте завдяки зусиллям персоналу станції вся система працює належним чином", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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