Українська важкоатлетка Деха перемогла на Кубку світу в Римі

Українська важкоатлетка Ірина Деха стала переможницею Кубка світу, який проходив в столиці Італії Римі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

23-річна спортсменка змагалася в категорії до 76 кг. З шести спроб (по три в двох вправах) вона вдало використала половину. Результат Ірини в ривку склав 106 кг, і 130 кг - у поштовху. Таким чином, з результатом 236 кг у сумі українка завоювала золоту нагороду.

У 2016 році спортсменка на змаганнях у Норвегії стала чемпіонкою Європи. Перемога у Римі - перше досягнення на світовому рівні. На чемпіонаті світу у вересні минулого року Деха втратила бронзову медаль, оскільки виявилася важче суперниці на 150 грамів за однакових результатів.

Нагадаємо, Дмитро Чумак у 2018 році завоював для України першу нагороду на світовій першості з важкої атлетики в столиці Туркменістану. Спорсмент став срібним призером у ваговій категорії до 102 кг.