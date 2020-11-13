Українська сторона наступного тижня прибуде в Берлін для обговорення плану щодо Донбасу

Під час онлайн-зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" радник канцлера ФРН Ян Гекер відзначив прогрес з боку української сторони щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Також представники України наступного тижня збираються прибути в Берлін, щоб продовжити роботу над "Планом спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей".

Про це повідомляє Офіс президента.

Ян Гекер схвалив відкриття двох додаткових пункти переходу в Луганській області.

Також він закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які наразі блокують початок роботи цих КПВВ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, своєю чергою, відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату.

"Документ має назву "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", - сказав він.

Андрій Єрмак зауважив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників у для прискорення цього процесу.

"Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом", - зазначив Єрмак.

Зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах Тристоронньої контактної групи.

Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ.

Нагадаємо, 13 листопада відбулась зустріч у нормандському форматі. Переговори на рівні політичних радників лідерів країн пройшли по відеозв'язку.