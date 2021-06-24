Українська збірна вийшла в 1/8 фіналу Євро, а штам коронавируса "Дельта" вже в Україні: новини за 23 червня

В Україні зафіксували випадки штаму коронавируса "Дельта", з'явилася інформація про обстріл корабля Британії в Чорному морі, Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро з третього місця в групі. Детальніше про те, що сталося в середу, 23 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, - секретар РНБО

В Україні зафіксували випадки штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Цим штамом коронавірусу інфікувалися 2 людини.

На нараді Ради національної безпеки і оборони обговорили нові загрози

Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна може повністю припинити транспортне сполучення з тими країнами, де є штам коронавірусу "Дельта".

Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо

Російська Федерація вдень 23 червня заявила про здійснення попереджувального обстрілу британського есмінця HMS Defender поблизу узбережжя окупованого Криму. Однак у Міноборони Британії заперечують інформацію про інцидент.

Однак кореспондент агентства BBC перебував на британському кораблі HMS Defender, коли російські війська почали вчиняти провокації біля побережжя Криму. Він розповів, що над есмінцем літали російські літаки, а також було чути постріли. За словами кореспондента, коли британський есмінець підходив до окупованого Криму, то екіпаж вже перебував на бойових постах, а системи озброєння були завантажені.

В Україні введуть електронний квиток на транспорті. Уряд схвалив законопроект

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо введення в Україні електронного квитка, який буде діяти на автомобільному та міському електричному транспорті. Документ буде направлений до Верховної ради.

Законопроектом передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Небезпечніше за холодну війну: Росія заявила про загрозу нового світового протистояння

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про небезпеку нового протистояння у світі. Воно може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни. За його словами, увага до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням порядку, "заснованого на невідомо ким придуманих правилах".

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву про сусідні країни. Він бачить "відповідальність" Росії за процвітання сусідніх країн.

Зеленський визначився, хто стане його новим прес-секретарем

Президент Володимир Зеленський визначився, хто стане його новим прес-секретарем. Цю посаду отримає журналіст Сергій Никифоров. Про це РБК-Україна розповіло джерело в Офісі президента.

Сергій Никифоров станом на сьогодні працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Виявлено новий вид коронавірусу Delta Plus. Він може бути стійким до вакцин

В 9 країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta. Цей штам може становити більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

Цей варіант вірусу виявили в Великобританії, США, Японії, Китаї, Португалії, Швейцарії, Польщі, Індії, Непалі та Росії.

Помер диктор Балашов, який повідомив про політ Гагаріна в космос: як звучав його голос (відео)

Радянський диктор Віктор Балашов помер 23 червня на 97 році життя в Москві (РФ). Він працював на Всесоюзному радіо з часів Другої світової війни, і довгі роки його голос сповіщав жителів СРСР про важливі події. Зокрема, 12 квітня 1961 року Балашов першим озвучив в ефірі повідомлення про політ Юрія Гагаріна в космос.

Причина смерті Віктора Івановича поки не називається. Також немає інформації про дату і місце похорону.

Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро з третього місця в групі

Збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020. Наша збірна стала однією з чотирьох кращих збірних, що зайняли треті місця в своїх групах.

Детальніше про те, як Україна змогла вийти з групи - в матеріалі РБК-Україна. .

Спека в Україні скоро спаде, і прийдуть рясні опади: синоптики показали карти погоди

Погода в Україні найближчими днями буде спекотна, але вже на вихідних температура повітря знизиться. Також очікується поступове посилення опадів, а на початку наступного тижня грозові дощі накриють всю територію країни