Українська ППО збила три російських винищувачі на Слобожанському напрямку

Зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування " Схід"

"Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 30 березня, протиповітряна оборона України знищила три російських винищувачів.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області.

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