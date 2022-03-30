Українська ППО збила три російських винищувачі на Слобожанському напрямку

Зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід"
Сьогодні, 30 березня, протиповітряна оборона України знищила три російських винищувачів.
"Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області.
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