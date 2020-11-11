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Українська прокуратура заявила про бездіяльність Мінприроди через ситуацію в Криму

Середа 11 листопада 2020 09:20
Українська прокуратура заявила про бездіяльність Мінприроди через ситуацію в Криму
Фото: водні резервуари в Криму висихають (twitter.com/KrimRt)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявила про бездіяльність Міністерства природи в питанні руйнування екології півострова росіянами. Зараз у прокуратурі "намагаються пояснити" Мінприроди необхідність моніторингу та розробки методики нарахування збитків в Криму.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До останньої краплі: як Україна і Росія "борються" за кримську воду".

За словами кримського прокурора Ігоря Поночовного, такий моніторинг допоможе розслідувати злочини окупантів в екологічній сфері.

"Раніше цей моніторинг Мінекології чомусь не проводило, пояснюючи це тим, що не мають доступу до півострову, тому не можуть реалізовувати функціонал контролюючих органів. Це не виправдання, ми також не маємо доступу до півострову, але розслідуються кримінальні провадження, обвинувальні акти направляються в суд, маємо реальні результати", - сказав Поночовний.

Він зазначив, що зараз в прокуратурі АРК є загальний кейс з "екології", який містить кримінальні справи щодо порушень у різних сферах навколишнього середовища.

"Безумовно, розслідування злочинів такої категорії було б набагато ефективніше, якби в ньому брали участь контролюючі органи і надали свою інформацію і висновки. Зараз у нас немає такої інформації, щоб результативно реагувати на незаконні дії окупантів, які знищують екологію півострова", - заявив кримський прокурор.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінприроди вважають, що води в Криму більш ніж достатньо для потреб населення.

Також повідомлялося, що для українського уряду питання водопостачання Криму залишається чи не єдиним важелем тиску на Росію для деокупації півострова.

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