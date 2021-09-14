Українська компанія "Поллі-Сервіс" створила проривну лазерну інновацію для ID-документів 

Унікальні лазерні технології української компанії "Поллі-Сервіс" лягли в основу першої в світі високопродуктивної системи персоналізації для біометричних ідентифікаційних документів нового покоління. Про це повідомив президент компанії Ігор Попович в інтерв'ю BitukMedia.

"У міжнародному ко-інжинірингу групи компаній IIG з найвідомішою інноваційною компанією Ruhlamat GmbH (Німеччина) та індустріальним комплексом NASPS (Єгипет) була створена перша у світі високопродуктивна система персоналізації для біометричних ідентифікаційних документів нового покоління. В основу цієї системи лягло ноу-хау "Поллі-Сервісу" – інтегруючий елемент захисту Dual Laser Image (DLI), – сказав Ігор Попович. – Назва елемента говорить сама за себе: це складене зображення, яке формується з двох малюнків, створених за допомогою двох різних лазерних технологій. Їхня комбінація є потужним захистом, що використовується при виробництві та експлуатації біометричних ідентифікаційних документів".

Тарьям Матар Тарьям, генеральний директор групи високотехнологічних компаній IIG, до якої входить ТОВ "Поллі-Сервіс", додав, що лазерні технології, надані українською компанією – не мають аналогів у світі.

"Хочу підкреслити, що DLI – це проривна інновація, яка не має аналогів у світі. Створені системи лазерної персоналізації біометричних документів будуть стимулювати розвиток технологій біометричної ідентифікації в регіоні Африки та Близького Сходу, – сказав Тарьям Матар Тарьям. – Ці системи дозволяють створювати високозахищені біометричні ідентифікаційні документи і пропонувати нові рішення з використанням високомасштабованих і безпечних панрегіональних платформ".

Ігор Попович зазначив, що українська компанія "Поллі-Сервіс" не тільки незалежна від чужих іноземних, а в українських реаліях – часто офшорних – технологій, а навпаки, надає власні високоінтелектуальні та унікальні технології міжнародним компаніям.

Документи виробництва "Поллі-Сервіс" використовуються у понад 190 країнах світу на всіх континентах

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ТОВ "Поллі-Сервіс" – українська компанія, яка створює високоінтелектуальні комплексні рішення для персоналізації, захисту документів, пластикових карт, а також інформаційних систем. Компанія є лідером у галузі ID-документів, розробки і впровадження ІТ-систем, забезпечує технічне обслуговування на основі власних технологічних продуктів, інтеграційних систем і об'єктів інтелектуальної власності. "Поллі-Сервіс" є архітектором всесвітнього глобального проекту з виробництва перших електронних ID-документів для організації INTERPOL, які сьогодні використовуються більш, ніж у 190 країнах світу.