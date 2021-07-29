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Українська каноїстка Ус посіла сьоме місце у фіналі Олімпіади в Токіо

Автор: Инна Собора

Українка Вікторія Ус посіла сьому місце за підсумками фіналу веслувального слалому на каное. Це найкраще дасягнення нашої спортсменки на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Фінальний час україники - 124,85 сек.

Чемпіонкою стала австралійка Джессіка Фокс (105,04). Друге місце у британки Маллорі Франклін (108,68), "бронза" - у німкені Андреа Херцог (111,13).

Нагадаємо, 27 липня Вікторія Ус потрапила до десятки кращих у веслувальному слаломі на байдарках, показавши восьмий результат.

Як відомо, наразі на рахунку України на Олімпіаді чотири медалі - всі бронзові. Нагороди здобули Дар'я Білодід (дзюдо, до 48 кг), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба, пістолет 10 м), Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем).

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