Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

Експорт української електроенергії в країни Європи дозволить Євросоюзу зменшити свою залежність від російського газу та нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході круглого столу Центру європейських реформ (CER).

"В дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми становимось частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії.

Він додав, що в Україні зараз також працюють над збільшенням видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.