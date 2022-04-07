ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

Новость на русском →
Четвер 07 квітня 2022 17:53
Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Експорт української електроенергії в країни Європи дозволить Євросоюзу зменшити свою залежність від російського газу та нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході круглого столу Центру європейських реформ (CER).

"В дискусіях стосовно залежності від російського газу та нафти ми становимось частиною вирішення цієї проблеми, пропонуючи електроенергію нашим європейським партнерам, та пропонуючи українське вугілля", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що зараз Україна працює над збільшенням максимально можливого об'єму експорту електроенергії.

Він додав, що в Україні зараз також працюють над збільшенням видобутку газу, насамперед для покриття потреб українських споживачів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що експорт електроенергії в Європу дозволяє українській енергосистемі залучати додаткові кошти для забезпечення стабільної роботи, що є дуже важливим фактором в умовах нападу Росії на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Максим Тимченко
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі