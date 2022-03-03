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Українська делегація вилетіла на переговори із Росією. Названо програму мінімум

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Київ, Четвер 03 березня 2022 14:04
Українська делегація вилетіла на переговори із Росією. Названо програму мінімум Фото: українська делегація вилетіла на переговори з РФ (facebook.com/david.braun)
Автор: Артем Горовенко

Українська делегація вилетіла на переговори із Російською Федерацією. Представники Києва мають намір домогтися щонайменше відкриття гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"За дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - зазначив він.

Нагадаємо, перший раунд переговорів пройшов 28 лютого на українсько-білоруському кордоні у Гомельській області. Київ наполягав на припиненні обстрілів території України та виведенні російських військ. Росія вимагала визнання Донецької та Луганської "народних республік" у межах Донецької та Луганської областей, "денацифікації" України та закріплення нейтрального статусу.

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