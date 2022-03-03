Українська делегація вилетіла на переговори із Росією. Названо програму мінімум
Українська делегація вилетіла на переговори із Російською Федерацією. Представники Києва мають намір домогтися щонайменше відкриття гуманітарних коридорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"За дві години стартуємо. Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - зазначив він.
Нагадаємо, перший раунд переговорів пройшов 28 лютого на українсько-білоруському кордоні у Гомельській області. Київ наполягав на припиненні обстрілів території України та виведенні російських військ. Росія вимагала визнання Донецької та Луганської "народних республік" у межах Донецької та Луганської областей, "денацифікації" України та закріплення нейтрального статусу.
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