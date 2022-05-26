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Українська авіація за день знищила дві крилаті ракети і близько десяти бронемашин

Крилата ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ударна авіація ЗСУ 25 травня розбила ротно-тактичну групу російської армії. В результаті удару було знищено близько десяти одиниць легкої броньованої техніки, а також жива сила противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ спільно з зенітними ракетними військами за день збили п'ять російських безпілотників типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Національної гвардії України збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25. Це другий літак за місяць, який знищив боєць.

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