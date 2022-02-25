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Українська армія знищила 22 російських танки в Маріуполі

Автор: RBC.UA

Мер Маріуполя підтвердив інформацію, що наші захисники знищили колону з 22 російських танків, які йшли на місто з Павлополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на терміновий брифінг міського голови Маріуполя.

Тим часом наступ з боку Росії продовжується. Наразі ситуація знаходиться під контролем озброєних сил України, які дають відсіч нападникам.

“Ситуація повністю контролюється збройними силами України та Національною гвардією. Війська РФ намагаються прорватися як в західному, так й у східному напрямках. Кількість поранених — 45 осіб, серед них одна дитина, загиблих на цей час троє. Маріуполь тримає оборону — наступають нові танки, але Українська армія їх стримує”, — зазначив Вадим Бойченко.

Раніше ми повідомляли про ситуацію в Харкові прямо зараз.

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