Українська армія взяла на озброєння новий розвідувальний дрон

За словами міністра оборони Андрія Тарана, цей безпілотник перевірений в бойових умовах. В експлуатації перебував з 2016 року і неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Лелека 100" застосовується для вирішення завдань з аеророзвідки і картографування місцевості, може патрулювати, передавати оперативну інформацію і отримувати точні географічні координати в режимі реального часу. Сигнал з БПЛА має ряд додаткових захисних характеристик, які підвищують здатність не бути перехопленим засобами радіоелектронної боротьби.

Апарат стійкий до погодних умов і може виконувати завдання в умовах підвищеної хмарності і дощу, в будь-який час доби. Комплекс також може застосовуватися в умовах застосування противником радіоперешкод і блокування систем супутникової навігації.

З прийняттям нового дрона на озброєння вирішено питання про можливість його серійного виробництва, яке буде здійснюватися з комплектуючих українського виробництва.