Українська аграрна конфедерація просить Зеленського "не знищувати" бізнес Бахматюка

Українська аграрна конфедерація звернулася до президента України Володимира Зеленського у зв'язку з ситуацією, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг" та її власника Олега Бахматюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення конфедерації.

Конфедерація просить президента захистити підприємство, що виплачує багатомільярдні податки і створює 27 тисяч робочих місць.

Українська аграрна конфедерація, що об'єднує професійні організації та провідні підприємства агропромислового комплексу, звернулася до президента України Володимира Зеленського через ситуацію, що склалася в рамках провадження у справі ліквідованого VAB банку. Українська аграрна конфедерація заявляє, що протиправні дії силовиків проти аграрного бізнесу Олега Бахматюка "тільки сприяють руйнуванню українського аграрного бізнесу, який забезпечує створення робочих місць і багатомільярдні надходження до бюджету".

У заяві йдеться, що під загрозою опинилася група компаній "Укрлендфармінг", яка виробляє 1% ВВП, платить близько 3 мільярдів гривень податків до бюджету і виплачує більше 3,5 млрд гривень заробітної плати.

"Підприємство, яке сплачує багатомільярдні податки, працює у 600 населених пунктах 22 областей України і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості, стало заручником силових органів, які здійснюють безпідставні обшуки і затримують працівників, - заявляє конфедерація. - За інформацією власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, правоохоронні органи спільно з НАБУ черговий раз відновили кримінальну справу, яка стосується провадження щодо VAB банку. Цю справу вже було досліджено усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, слідчих дій, обшуків. Протягом останніх 5 років, компанія займала відкриту позицію перед слідчими органами, а керівництво завжди було готове сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, йдеться у зверненні, Олег Бахматюк неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів, та відповіді не отримав.

На думку Української аграрної конфедерації, така ситуація, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг", не тільки негативно вплине на капіталізацію даного підприємства, але й суттєво позначиться на інвестиційній привабливості і зменшенні прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

VAB банк - один з виведених з ринку в 2016 році банків. Його власник Олег Бахматюк, ще в 2017 році звернувся у Фонд гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за певним графіком. Олег Бахматюк також є власником одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", який створює 27 тисяч робочих місць і сплачує до бюджету близько 3 млрд грн податків в рік.