Українкам військам вдалося повернути Україні кілька сіл у Херсонській області, - Вілкул

Також, за його словами, щоб стимулювати роботу бізнесу, влада міста скасувала місцеві податки для малого та середнього бізнесу.

"Українські війська гідно дають відсіч, війська противника зазнали серйозної шкоди в силі й в техніці. За останні кілька днів ми серйозно просунулися вперед: звільнено кілька сіл у Херсонській області, і ворога женуть назад. Так що все непросто, але нормально", - розповів він.

Він уточнив, що бізнес в місті також працює, але через проблеми з логістикою обсяги виробництва знизилися, тому зараз опрацьовуються нові транспортні механізми. Місцева влада, зі свого боку, намагається максимально підтримати підприємства в цей непростий час.

"Ми намагаємося максимально стимулювати роботу малого і середнього бізнесу: на останній сесії міськради були скасовані всі місцеві податки для підприємств", - уточнив Вілкул.

Підприємства, своєю чергою, роблять все що можуть для захисту міста, створення стратегічних запасів і економічної стабільності, поділився він.

"Наша промисловість, зокрема компанія "Метінвест", бере велику участь у підготовці міста до оборони та будівництва захисних споруд. У місті зроблені запаси води, палива, продуктів і ліків, і чекаємо велику поставку медикаментів від Фонду Ріната Ахметова. Ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій, тому що впевнені, що ми переможемо", - резюмував Вілкул.

За його словами, через місто пройшов великий потік біженців з Херсонської та Миколаївської області, але зараз їх у Кривому Розі максимум півтори тисячі. Всього ж, за його оцінкою, з Кривого Рогу виїхало близько 25% городян.

"У нас стабільно працює інфраструктура, є вода і тепло, ходить електротранспорт. У магазинах є продукти, є паливо і медикаменти. Звичайно, немає широкого розмаїття йогуртів, але стратегічні продукти - борошно, консерви, цукор, крупи та інше - все є в достатніх кількостях", - запевнив Вілкул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Метінвест" передав 50 машин українським військовим у Кривому Розі.

Також в санаторіях і на туристичних базах компанії в місті розгорнули пункти прийому біженців з гарячих точок України. "Метінвест" забезпечує ці пункти гуманітарною допомогою, ліками й товарами першої необхідності.