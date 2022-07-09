Українка Терлюга здобула "золото" на Всесвітніх іграх-2022

Українська спортсменка тріумфувала у ваговій категорії до 55 кг на дебютних для себе Іграх. 30-річна каратистка на шляху до нагороди здолала груповий етап, півфінал і фінал.

У групі Терлюга розійшлася миром із переможницею Всесвітніх ігор-2017 Кумізакі з Бразилії (3:3) та впевнено здолала олімпійську чемпіонку Горанову з Болгарії (3:0). Натомість у півфіналі українка не залишила шансів господарці змагань Аллен (8:1).

Боротьба у фіналі була вкрай запеклою. Там суперницею Терлюги стала чинна чемпіонка світу Ахлам Юссеф. Представниця України таки зуміла мінімально здолати єгиптянку (1:0).

Інша українська каратистка – Катерина Крива – виступила в категорії до 50 кг. Проте, програла всі поєдинки в групі й на медалі не претендувала.

Всесвітні ігри-2022, карате, жінки, до 55 кг: