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Українець став чемпіоном Кубка світу зі стрільби, перемігши у фіналі росіянина

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Хорватія, Понеділок 28 червня 2021 16:11
Українець став чемпіоном Кубка світу зі стрільби, перемігши у фіналі росіянина Фото: Сергій Куліш (facebook.com/ISSF.Shooting)
Автор: Роман Тверденко

Українець Сергій Куліш завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби, який проходив у Хорватії. У фіналі він здолав росіянина і словака.

Про це повідомляє сайт Кубка світу зі стрільби.

Сергій Куліш з Черкас став найкращим у фіналі стрільби з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень. Він набрав 460 балів. Другим виявився росіянин Сергій Каменський (458,6), третім - словак Патрік яні (447,6).

Вчора, 27 червня, також срібні медалі взяли пара Микола Мільчев та Ірина Маловичко у стрільбі змішаних пар (мікст). У фіналі вони поступилися представникам Чилі 34: 35.

Всього на Кубку світу зі стрільби, який проходить в Осієку, в України вже три медалі. Раніше "бронзу" взяла Юлія Коростильова у стрільбі з пневмотичного пістолета з 10 метрів.

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