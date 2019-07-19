В Україні сьогодні спека досягне +30

Погода в Україні: 19 липня спека по всій території країни, температура повітря досягне +30. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західній та східній, північній та південній частинах сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень на сході досягне +25+28, вночі очікується +11+13. На заході температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +10+13.

У південних областях сьогодні спека, температура повітря вдень досягне +30, а вночі очікується +15+17. У Криму та Кримській області сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +26+28, а вночі +13+15.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні також сонячно. Вдень температура повітря підніметься до +26+28, а вночі +12+14.