В Україні завтра відновиться видача дозволів на зброю

Він зазначив, що всі працівники підрозділів дозвільної служби на період переформатування виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки

"Важливо: термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї. Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде", - заспокоїв власників зброї Клименко.

Поліція наразі напрацьовує алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї.

У найближчих планах поліції - передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС України.

За словами голови Нацполіції, весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу, що зведе до мінімуму можливість корупційної складової під час цього процесу. Крім того, створюється Єдина база даних зареєстрованої зброї.

"Скажу відверто: нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ. Але ми докладемо всіх зусиль, щоби процес переформатування дозвільної служби пройшов ефективно і максимально швидко", - пообіцяв Клименко.