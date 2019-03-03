У Києві завтра очікується сильний вітер

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

У Києві завтра, 4 березня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, 3 березня 2019 року по всій Україні опадів не прогнозується, температура повітря підніметься до +8.

У столиці України 3 березня хмарно, вдень від +2 до +4, вночі від -8 до -6, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Як писав Styler, львівський бабак Маруся передбачила українцям ранню і теплу весну вже в середині березня.