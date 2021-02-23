В Україні завтра очікується ожеледиця. У Києві теж буде слизько

Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах України завтра, 24 лютого. Ожеледицю прогнозують в усіх регіонах країни, крім південних.

В Україні та Києві оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності. Через ожеледицю водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань на дорозі.

Також водіїв закликають під час снігопадів та ожеледиці на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Крім того, пішоходам під час ожеледиці рекомендують переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора.