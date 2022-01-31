В Україні завтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО

У вівторок, 1 лютого, в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Вона триватиме до 9 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.
Основна сесія ЗНО проходитиме з 23 травня по 17 червня.
"Кожен зареєстрований учасник має право шляхом коштів державного бюджету пройти тести максимум з п'яти навчальних предметів. В цілому ЗНО буде проходити з 13-ти навчальних предметів", - написав міністр.
Зазначимо, що тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.
Нагадаємо, з 18 січня почали проводити вебінари для підготовки до ЗНО-2022 з суспільно-гуманітарних предметів.