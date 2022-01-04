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В Україні завтра розпочинається реєстрація на пробне ЗНО: що потрібно знати

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 5 січня, в Україні розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.

Сама сесія ЗНО відбудеться 19 та 26 березня.

Участь у пробній сесії платна і становить близько 300 гривень (тариф варіюється в залежності від регіону).

Для участі у пробному ЗНО необхідно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування з предметів:

19 березня відбудеться тест з:

  • української мови,
  • українській мові та літературі

26 березня:

  • історія України,
  • математика,
  • математика (завдання рівня стандарту),
  • біологія,
  • географія,
  • фізика,
  • хімія,
  • іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).
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ЗНО