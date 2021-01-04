В Україні завтра розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

В Україні із 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Цьогоріч кожний учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином можна буде ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, а також перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів.

Вказано, що тестування з усіх навчальних предметів відбудуться 10 квітня 2021 року.

Нагадаємо, результати пробного ЗНО для учасників будуть оприлюднені на їх інформаційних сторінках 16 квітня. Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде відрізнятися по регіонах.

Також РБК-Україна писало, що додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними.

Раніше Міністерство освіти та науки затвердило графік підготовки та проведення ЗНО 2021 року.